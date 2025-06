Chi è l’agente del caos a fianco di Donald Trump

Scopri chi è davvero l'agente del caos al fianco di Donald Trump. Per comprendere appieno i fatti di Los Angeles, è fondamentale mettere sotto i riflettori Stephen Miller, la figura che potrebbe essere la vera mente dietro le quinte dell’amministrazione. Conosciamo meglio questa figura enigmatica e il suo ruolo nel plasmare le scelte politiche più controverse. Leggi tutto e scopri i retroscena di questa intrigante vicenda.

Per capire i fatti di Los Angeles conviene concentrarsi non tanto sul presidente statunitense ma su Stephen Miller, forse in questo momento la seconda persona più potente dell’amministrazione. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Chi è l’agente del caos a fianco di Donald Trump

In questa notizia si parla di: agente - caos - fianco - donald

Semina il caos in un bar. Botte e minacce di morte a un agente fuori servizio - Venerdì sera, nel cuore di Macerata, un episodio di caos e violenza ha scosso un bar di piazza Mazzini.

Il test era stato previsto a poche ore di distanza da una telefonata programmata tra Vladimir Putin e Donald Trump Vai su Facebook

Chi è l’agente del caos a fianco di Donald Trump.

Chi è l’agente del caos a fianco di Donald Trump - Per capire i fatti di Los Angeles conviene concentrarsi non tanto sul presidente statunitense ma su Stephen Miller, forse in questo momento la seconda persona più potente dell’amministrazione. Come scrive internazionale.it

L’anomalo "negoziatore" Donald e questa guerra che divide i suoi - Anche perché le sue dichiarazioni delle ultime 48 ore sono un confuso susseguirsi di rassicurazioni e minacce. Si legge su msn.com