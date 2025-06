Chi è il nuovo direttore di Confindustria Emilia-Romagna

Confermato come nuovo volto di Confindustria Emilia-Romagna, Gianluca Rusconi si prepara a guidare con entusiasmo e competenza questa importante realtà economica. A 52 anni, con un solido background nel settore, Rusconi porta con sé una visione innovativa per rafforzare il ruolo delle imprese nella regione. Scopriamo insieme le sfide e le opportunità che lo attendono in questa nuova avventura.

Confindustria Emilia-Romagna, la principale associazione di rappresentanza delle imprese regionali, ha un nuovo direttore generale. Si tratta di Gianluca Rusconi, che dal 2020 ricopriva il ruolo di vicedirettore. Rusconi ha 52 anni, è.

