Chi è davvero Rexal Ford? Il mistero del duplice omicidio di Villa Pamphili

Il duplice omicidio di villa Pamphili, scoperto sabato 7 giugno 2025, da quando è finito sui giornali e ha monopolizzato i media, non ha smesso un attimo di essere al centro dell'attenzione. Primo perché ha scosso l'opinione pubblica per il luogo in cui è avvenuto, un parco cittadino simbolo di serenità, in cui i bambini giocano e si divertono, non trovano certo la morte e per l'identità delle vittime, una giovanissima donna e la sua bambina di soli 6 mesi; secondo perché di giorno in giorno, nonostante i sospetti si fossero concentrati da subito, grazie a varie testimonianze, su un uomo probabile compagno della prima e padre della seconda, poi intercettato e fermato in Grecia, il mistero anziché avviarsi alla risoluzione si è fatto sempre più ingarbugliato, degno della trama di un thriller horror.