Chi è chi il progetto ibrido di libro e gioco di società

Dopo anni di impegno nella letteratura militante, D Editore si lancia nel mondo del gioco da tavolo con "Chi è chi", un innovativo progetto ibrido che unisce riflessione politica, narrazione e provocazione. Ideato dai creativi di We Are Muesli, offre un’esperienza stimolante e coinvolgente, invitando i giocatori a esplorare un universo narrativo unico. Per questo motivo, questa novità promette di rivoluzionare il panorama editoriale e ludico italiano, aprendo nuove frontiere di interazione e pensiero.

Roma, 16 giu. (askanews) – Dopo una lunga esperienza nella letteratura e nella saggistica militante, D Editore entra per la prima volta nel mondo del gioco da tavolo con Chi è chi: un progetto ibrido e polimaterico, che mescola riflessione politica, esercizio narrativo e provocazione editoriale. Ideato dal pluripremiato studio di game designer We Are Muesli, il gioco permette di esplorare un universo narrativo stimolantissimo. Per questo motivo, è stato ingaggiato lo scrittore Stefano Tevini per ideare una raccolta di racconti inediti per farci entrare ancora di più nell’universo di gioco: il tutto è infatti ambientato nel Mondo dello Schloss, un universo distopico, sorvegliato, stratificato, che rappresenta il primo tassello narrativo di una nuova proprietà intellettuale su cui la casa editrice tornerà nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

