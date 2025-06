Chi è Blaise Metreweli la prima donna a capo dei servizi segreti britannici

È una svolta storica che segna un nuovo capitolo di inclusione e leadership femminile nel mondo degli 007. Con l’assegnazione di Blaise Metreweli come prima donna a dirigere i servizi segreti britannici, si apre una porta verso un futuro più vario e innovativo. Questa decisione non solo celebra l’evoluzione culturale, ma anche rafforza l’immagine di un MI6 pronto a guardare avanti. È una…

Il cinema ci era arrivato nel 1995, con il debutto di Judi Dench nel film Goldeneye. A 30 anni esatti dalla saga di 007, l’ MI6 ha finalmente trovato la sua M. Per la prima volta in 116 anni, una donna guiderà l’agenzia dei servizi segreti di Sua Maestà. Si tratta di Blaise Metreweli – cognome che dunque inizia con la lettera giusta – che prenderà il posto di Richard Moore come 18esima guida dell’organizzazione entro la fine dell’anno. «È una nomina storica», ha spiegato il premier Keir Starmer. «Arriva in un momento cruciale per l’Secret Intelligence Service, mai così importante». Riporterà al ministro degli Esteri David Lammy, che l’ha descritta come «candidata ideale» per affrontare le sfide che attendono il Paese fra «instabilità globale e minacce emergenti alla sicurezza». 🔗 Leggi su Lettera43.it