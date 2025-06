Chi condurrà Battiti Live 2025?

La magia di Battiti Live 2025 continua con la coppia vincente: Ilary Blasi e Alvin, che per il secondo anno consecutivo portano sul palco energia, talento e simpatia. La loro chimica irresistibile promette di rendere anche questa edizione indimenticabile, accendendo i cuori di migliaia di fan. Con Nicolò De Devitiis al fianco, l’evento si preannuncia ancora più coinvolgente e ricco di sorprese. La musica e lo spettacolo sono pronti a conquistare Molfetta dal 18 al 22 giugno!

Squadra che vince non si cambia. Per il secondo anno consecutivo, alla conduzione del Battiti Live – in programma dal 18 al 22 giugno a Molfetta, in provincia di Bari – tornerà la coppia composta da Ilary Blasi e Alvin, che nel 2024 hanno preso il timone dopo l’addio di Alan Palmieri (presente dal 2010), Elisabetta Gregoraci e Mariasole Pollio. Con loro non ci sarà stavolta Rebecca Staffelli, vista nella scorsa edizione, ma Nicolò De Devitiis, che guiderà anche un format quotidiano dal backstage con interviste ai protagonisti dello show in onda su Italia 1 a partire da luglio. Battiti Live 2025, Ilary Blasi ha sfoggiato un nuovo look biondo per l’estate. 🔗 Leggi su Lettera43.it