Cher suo figlio Elijah ricoverato per overdose | condizioni critiche

Il mondo della musica è in apprensione: Cher, icona senza tempo, si trova di fronte a una prova difficile con il ricovero del suo amato figlio Elijah, colpito da overdose e in condizioni critiche. La sua preghiera e il suo amore sono ora più che mai al centro di questa battaglia personale contro la dipendenza. Una storia che ci ricorda quanto sia fragile la strada verso la speranza e la guarigione.

Elijah, figlio di Cher, è ricoverato a 48 anni per overdose e le condizioni sono critiche: l'artista sta pregando per lui che soffre da anni di dipendenza.

Il figlio di Cher Elijah Blue Allman trasportato d'urgenza in ospedale per overdose - Una notizia che sconvolge il mondo dello spettacolo: Elijah Blue Allman, il figlio di Cher, è stato trasportato d'urgenza in ospedale a causa di una grave overdose.

