Cher il figlio Elijah Blue Allman ricoverato per overdose

Elijah Blue Allman, figlio di celebrità come Cher e Gregg Allman, si trova ricoverato in ospedale dopo un grave episodio di overdose a Joshua Tree, California. La sua battaglia contro i demoni interiori ha colpito ancora una volta, ricordandoci quanto la notorietà non sia immune alle sfide più oscure. Nonostante le difficoltà, la sua storia ci invita a riflettere sulla fragilità e la resilienza che tutti noi possiamo dover affrontare.

Elijah Blue Allman, 48enne figlio di Cher e Gregg Allman, è ricoverato in ospedale per overdose a Joshua Tree, in California, dalla mattina di sabato 14 giugno. Secondo le autorità, ha manifestato «comportamenti anomali e irregolari» nella sua abitazione e sarebbe molto fortunato a essere ancora vivo. «Come molti, continua ad affrontare le sue lotte interiori», ha spiegato a People l’ ex moglie Marieangela King. «Nonostante le numerose sfide personali, non ha mai fatto mancare il suo incrollabile impegno verso la sobrietà. Farò sempre il tifo per lui: il mio sostegno nasce da un profondo rispetto per la sua persona e per la resilienza che continua a dimostrare». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Cher, il figlio Elijah Blue Allman ricoverato per overdose

