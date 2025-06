Chelsea Maresca allontana Maignan | Non vale la pena parlarne Fiducia in Robert Sanchez

Mike Maignan si è ormai allontanato dal Chelsea, ma Enzo Maresca preferisce non soffermarsi troppo su questa vicenda. "Non vale la pena parlarne", afferma il tecnico dei Blues, sottolineando invece la fiducia in Robert Sanchez. In un mondo del calcio sempre più dinamico, concentrarsi sul presente e sulle risorse interne può fare la differenza. La squadra guarda avanti, lasciando alle spalle le polemiche e puntando deciso sui propri obiettivi.

Mike Maignan si è ormai allontanato dal Chelsea, la conferma arriva anche dal tecnico dei Blues Enzo Maresca: `Non vale la pena parlarne. Abbiamo.

Milan, rifiutata la prima offerta del Chelsea per Maignan: atteso rilancio all’inizio della prossima settimana - Il portiere francese del Milan è l`obiettivo numero uno per Enzo Maresca che non si. msn.com scrive