Chelsea Los Angeles streaming e diretta tv | dove vedere la partita del Mondiale per club

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti l'entusiasmante sfida tra Chelsea e Los Angeles nel Mondiale per club, sei nel posto giusto! Oggi, lunedì 16 giugno 2025, alle ore 21, il campo si accende negli Stati Uniti. Ma dove seguire questa partita imperdibile in diretta TV o streaming? Scopriamo insieme le opzioni migliori per vivere ogni momento di questa emozionante sfida.

. CHELSEA LOS ANGELES STREAMING TV – Oggi, lunedì 16 giugno 2025, alle ore 21 Chelsea e Los Angeles scendono in campo negli Stati Uniti per la fase a gironi del Mondiale per club. Dove vedere Chelsea Los Angeles in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita del Mondiale per club tra Chelsea e Los Angeles sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e in chiaro, gratis, su Italia 1. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Chelsea Los Angeles streaming e diretta tv: dove vedere la partita del Mondiale per club

