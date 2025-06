Chelsea-Los Angeles si gioca in uno scenario desolante al Mondiale per Club | stadio vuoto

In un contesto surreale, il match tra Chelsea e Los Angeles si svolge in uno stadio desolato, con tribune vuote e musica che rimbomba nell’aria. Un’immagine che mette in discussione il fascino del mondiale per club, alimentando critiche e dubbi sulla popolarità di questo torneo. La scena lascia pochi dubbi: il calcio internazionale sta attraversando una fase di crisi d’interesse e di riflessione. Continua a leggere...

