Chelsea Los Angeles FC 2-0 buona la prima per Maresca | esordio positivo dei Blues al Mondiale per Club

Una vittoria che infonde fiducia e entusiasmo: il debutto dei Blues al Mondiale per club si chiude con un risultato positivo e la conferma di un cammino promettente. Guidati dall’esperienza di Maresca, i londinesi affrontano con determinazione il Los Angeles FC e portano a casa i primi tre punti, aprendo ufficialmente la loro avventura nel torneo. La sfida, ricca di emozioni e intensità , si conclude, lasciando ben sperare per le prossime sfide del gruppo.

Chelsea Los Angeles FC 2-0, i blues soffrono ma conquistano i 3 punti: esordio positivo per Maresca. Il Chelsea, guidato da Enzo Maresca e campione in carica della Conference League, ha esordito con una vittoria al Mondiale per club, sconfiggendo con un punteggio di 2-0 il Los Angeles FC di Steve Cherundolo e dell’ex Milan Olivier Giroud. La partita, valida per la prima giornata del Gruppo D, si è disputata alle 21 al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. I Blues ottengono così i primi tre punti, assicurandosi il primo posto nel girone, mentre i calciatori statunitensi si contenderanno probabilmente la seconda posizione contro Flamengo ed Esperance Tunisi, che si sfideranno domani alle 3 di notte. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chelsea Los Angeles FC 2-0, buona la prima per Maresca: esordio positivo dei Blues al Mondiale per Club

In questa notizia si parla di: maresca - chelsea - angeles - esordio

Calciomercato Estero, al Chelsea non basta solo Jackson. Maresca annuncia: «Serve più concorrenza? Al 100%» - Il Chelsea non si accontenta di Jackson: Enzo Maresca, tecnico del club, ha dichiarato che è necessaria più concorrenza in attacco per confezionare una squadra competitiva.

Veiga, che schiaffo del Chelsea: negata la Juve ma fuori anche dal Mondiale per Club! Gli inglesi non hanno concesso ai bianconeri il prolungamento del prestito, ma hanno lasciato a casa il difensore in vista del torneo in USA La Juventus sta lavorando inten Vai su Facebook

Pedro Neto-Fernandez, gol di classe: per Maresca esordio ok. Il Chelsea supera il Los Angeles di Giroud; Chelsea-LA FC, parla Maresca: “Il Mondiale per Club è un grande torneo”; Il Chelsea non stecca col Los Angeles FC.

Pedro Neto-Fernandez, gol di classe: per Maresca esordio ok. Il Chelsea supera il Los Angeles di Giroud - 0 il Los Angeles Fc grazie ai gol di Pedro Neto al 34' ed Enzo Fernandez al 79'. gazzetta.it scrive

Chelsea-Los Angeles FC 2-0: decidono i gol di Pedro Neto e Enzo Fernandez, ma la squadra di Maresca rischia contro l'ex Giroud - 0 sul Los Angeles FC, ma deve faticare comunque per trovare i tre punti. Lo riporta eurosport.it