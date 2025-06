Chelsea due gol per battere il Los Angeles FC all’esordio!

Il Chelsea debutta con il piede giusto al Mondiale per Club, superando il Los Angeles FC con un convincente 2-0. Nonostante alcuni rischi e una prestazione non perfetta, i londinesi hanno saputo sfruttare al meglio le occasioni decisive, con un gol all’80’ che ha definitivamente indirizzato la partita. La vittoria all’esordio è un segnale forte, segno che i Blues sono pronti a competere per il titolo mondiale.

Il Chelsea non sbaglia all’esordio al Mondiale per Club e vince contro il Los Angeles FC con il risultato di 2-0. Tanti rischi, ma un gol all’80’ ha chiuso definitivamente i conti. PARTITA – Il Chelsea vince all’esordio nel Mondiale per Club con il risultato di 2-0 contro il Los Angeles FC. La squadra inglese allenata da Fabio Maresca ha rischiato molto e non ha giocato una grandissima partita, eppure è stata capace di segnare nei momenti più importanti. La prima rete della serata americana è stata firmata da Pedro Neto al minuto 24 su assist di Nicolas Jackson. Nella ripresa il neo-entrato Olivier Giroud ha sfiorato a più riprese il pari, poi all’80’ il centrocampista Enzo Fernandez ha chiuso i conti. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Chelsea, due gol per battere il Los Angeles FC all’esordio!

In questa notizia si parla di: chelsea - esordio - angeles - battere

Chelsea-Manchester United, formazioni ufficiali: Maresca sceglie George dal primo minuto. Esordio da titolare del classe 2006 - In attesa di una sfida avvincente tra Chelsea e Manchester United, il tecnico Maresca sorprende tutti schierando il giovane Tyrique George dal primo minuto.

Chelsea, due gol per battere il Los Angeles FC all’esordio!.

Pedro Neto-Fernandez, gol di classe: per Maresca esordio ok. Il Chelsea supera il Los Angeles di Giroud - 0 il Los Angeles Fc grazie ai gol di Pedro Neto al 34' ed Enzo Fernandez al 79'. gazzetta.it scrive

Chelsea-Los Angeles FC 2-0: decidono i gol di Pedro Neto e Enzo Fernandez, ma la squadra di Maresca rischia contro l'ex Giroud - 0 sul Los Angeles FC, ma deve faticare comunque per trovare i tre punti. Lo riporta eurosport.it