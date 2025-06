Che cos’è l’orologio a quanti cambierà il modo di misurare il tempo?

L’orologio a quanti sta per rivoluzionare il nostro modo di misurare il tempo, superando ogni limite precedente. Dalla sabbia ai cristalli di quarzo, ogni invenzione ha migliorato la precisione, ma questa nuova tecnologia sfrutta le leggi della fisica quantistica per offrire una accuratezza senza precedenti. Recentemente, un team di ricercatori del TU Wien in Austria ha presentato un modello innovativo che promette di cambiare per sempre il modo in cui percepiamo il tempo.

Per misurare il tempo, l'umanità ha usato di tutto: sabbie mobili, pendoli, cristalli di quarzo e orologi atomici. Ma ora, una nuova generazione di dispositivi promette di riscrivere le regole: è l'orologio a quanti, una tecnologia che sfrutta le leggi della fisica quantistica per raggiungere una precisione mai vista prima. Recentemente, un gruppo di ricercatori del TU Wien in Austria ha presentato un modello rivoluzionario che riesce a misurare il tempo con altissima esattezza e pochissima energia. È una scoperta che potrebbe cambiare il modo in cui contiamo i secondi, e influenzare profondamente tutto ciò che dipende da una misurazione precisa del tempo.

