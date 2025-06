Che cos’è il trend beauty Dolphin Girl e perché tutti ne parlano

Scopri il trend beauty Dolphin Girl, la nuova aesthetic che sta conquistando social e spiagge. Un mix di freschezza, energia e stile che rappresenta l’attitudine di chi affronta l’estate con grinta e brillantezza. Più sportiva e dinamica rispetto alle tendenze passate, questa estetica cattura l’essenza di una sirena moderna, agile e social. Ma cosa rende Dolphin Girl così irresistibile? Continua a leggere per scoprirlo.

C’è una nuova aesthetic che sta conquistando e spiagge, e ha tutte le carte in regola per diventare il punto di riferimento di questa estate. Si chiama Dolphin Girl ed è la risposta aggiornata (e più sportiva) alle ondate Y2K che già conosciamo. Meno “coconut girl”, più energia da sirena che sa il fatto suo. Il nome? Non è solo pura aesthetic, ma un riferimento diretto a un’attitudine: agile, brillante, sociale. Come un delfino, appunto. L’estate 2025 porta in trend la Dolphin Girl: lo stile che unisce beauty, nostalgia, voglia di brillare (e ironia). Lo stile Dolphin Girl nasce dal mix tra immaginario anni Duemila, ricordi d’infanzia e spirito da surf shop. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Che cos’è il trend beauty Dolphin Girl (e perché tutti ne parlano)

In questa notizia si parla di: girl - dolphin - trend - beauty

Dolphin skin ?? il nuovo trend skincare e make up per una pelle luccicante ?; Perché è scoppiata la mania della Dolphin Skin? Tutto sul nuovo beauty trend super luccicante; Che cos’è il trend beauty Dolphin Girl (e perché tutti ne parlano).

‘Dolphin skin’ is trending: Here’s what we know and ideas on how to achieve it - bushy brows are all the rage, it’s no wonder dolphin skin is showing up all over Instagram. Riporta edition.cnn.com