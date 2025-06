Che cosa significa per me l’1.14’’ di Alberto Tomba ancora oggi

L'821711482178217 di Alberto Tomba rappresenta molto più di un semplice codice: è un simbolo di passione, di dedizione e di sogni che attraversano generazioni. Per mio padre, Tomba non era solo uno sciatore, ma un’icona capace di infondere orgoglio e ispirazione. La sua stagione d’oro, fatta di vittorie e sacrifici, ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di chi lo ha vissuto da vicino. E ancora oggi, quel numero racchiude la magia di un talento irripetibile.

Mio padre ne era assolutamente convinto, per lui i tre più grandi sportivi della storia sono sempre stati Michel Platini (sì, era juventino), Serena Williams e Alberto Tomba. Tre leggende impossibili da paragonare tra loro, o da mettere realmente in ordine su un fantomatico podio, ma Tomba la Bomba, l’Albertone nazionale, aveva nel suo cuore un posto davvero unico: sarà perché emiliano proprio come noi, sarà perché la sua stagione d’oro è cominciata ufficialmente con la Coppa del Mondo di Sestriere, nel 1987, a un mese e 7 giorni dalla mia nascita. Fatto sta che per un decennio abbondante le imprese di Alberto Tomba hanno scandito il passare degli inverni della mia famiglia a colpi di medaglie d’oro e imprese impossibili da dimenticare, e così è stato senza alcun dubbio per migliaia e migliaia di altre famiglie italiane. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Che cosa significa per me l’1.14’’ di Alberto Tomba, ancora oggi

