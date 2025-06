Che bella Bologna che balla | serata danzante in Piazza XX Settembre

Che bella Bologna che balla: un’energica serata di danze e convivialità in Piazza XX Settembre! Martedì 17 giugno, dalle 21:00 alle 22:00, l’intera piazza si trasformerà in un palcoscenico di musica e movimento, nel cuore del progetto XXL Piazza Libera. Un’occasione unica per riscoprire lo spirito comunitario e vivere la città in modo coinvolgente e sicuro. Vieni a ballare e a condividere questa magia con noi!

"Che bella Bologna che balla", in programma martedì 17 giugno, dalle ore 21:00 alle 22:00, in Piazza XX Settembre, nell'ambito del progetto XXL Piazza Libera che nasce con l'obiettivo di restituire alla comunità uno spazio urbano vivo, accogliente e sicuro, attraverso attività che promuovono la.

Martedì 17 giugno, dalle 21, andrà in scena 'Che bella Bologna che balla'. La serata è gratuita. Lo spettacolo, ideato da Confcommercio Ascom, fa parte di una serie di eventi sotto le Torri.

