Cesare Cremonini si spoglia durante il concerto a San Siro su GreyGroose – IL VIDEO

Cesare Cremonini, protagonista di uno spettacolo indimenticabile allo Stadio San Siro, ha lasciato il pubblico senza fiato con un gesto audace durante l’esibizione di “GreyGroose”. Tra risate e sensualità, l’artista ha sfoggiato il suo lato più ironico e carismatico, conquistando i 57 mila fan presenti. Un momento che resterà impresso nella memoria di tutti, dimostrando come Cremonini sappia sorprendere anche oltre la musica. Questo episodio segna un nuovo capitolo della sua carriera, lasciando il pubblico desideroso di…

Cesare Cremonini ha tenuto ieri sera il primo due due concerti sold out allo Stadio San Siro di Milano. L’artista sulle note di “GreyGroose” si scatena tra ironia e sensualità e, nel bel mezzo dell’esibizione, si toglie la maglietta bianca tra l’ovazione generale dei 57mila presenti. “Mi sono preparato fisicamente sulle Dolomiti, ho evitato zucchero, social e alcol e salgo sul palco forte anche dal punto di vista psicologico”, aveva dichiarato durante un incontro con la stampa prima del concerto. Si replica questa sera 16 giugno con un altro sold out. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cesare Cremonini si spoglia durante il concerto a San Siro su “GreyGroose” – IL VIDEO

In questa notizia si parla di: cesare - cremonini - siro - greygroose

Milan-Bologna, Cesare Cremonini e Gianfranco Fini all’Olimpico: tifosi rossoblu doc per la finale - Cesare Cremonini e Gianfranco Fini fanno il loro ingresso allo stadio Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia tra Bologna e Milan.

Cesare Cremonini: a San Siro un racconto in musica (e un magico omaggio a Dalla) / FOTO; Cesare Cremonini si è liberato dal peso del passato; CESARE CREMONINI: il nuovo singolo è GreyGoose.

Cremonini, un viaggio a San Siro per 57 mila. E per combattere la solitudine - Lo grida ai 57 mila di San Siro che ieri sera hanno preparato la valigia per accompagnarlo in questo tour negli stad ... Riporta msn.com