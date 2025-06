Cesare Cremonini riconquista San Siro | tre anni dopo è nuovo trionfo

Crescono le emozioni e la passione, Cesare Cremonini si conferma come vero protagonista della scena musicale italiana, conquistando nuovamente San Siro a tre anni di distanza con un trionfo da 232.000 spettatori. La sua scelta stilistica controcorrente e il suo talento unico rendono ogni sua esibizione un’esperienza indimenticabile, capace di unire generazioni e di far vibrare i cuori di tutti. È la dimostrazione che, nel mondo della musica, l’autenticità vince sempre.

Sono tante le ragioni per cui Cesare Cremonini è una piacevole eccezione nella scena musicale italiana di oggi. Se parliamo di concerti c’è un fattore che lo differenzia nettamente da tutti gli altri, un scelta stilistica controcorrente che è andata in scena a San Siro davanti a sessantamila fan per la prima tappa del tour sold out negli stadi. In questo tempo di concerti che non sono altro che una trita e ritrita raccolta di singoli messi in fila su un palco, suonare otto brani dell’ultimo disco è decisamente un atto rivoluzionario. In tutto sono ventisette le canzoni dello show. Un concerto dove tutto quello che si sente è tutto suonato, senza spiacevoli trucchetti o messe in scena. 🔗 Leggi su Panorama.it