Cesare Cremonini debutta con un nuovo show a San Siro

Cesare Cremonini torna sul palco con un nuovo show a San Siro, dimostrando ancora una volta la sua passione inesauribile e il desiderio di mettersi in gioco. Con oltre 57.000 fan entusiasti, il tour ‘Cremonini Live25’ si rivela un’esperienza innovativa e coinvolgente, un vero capolavoro artistico che attraversa emozioni e generi. “Sono in grandissima forma fisica e mentale e sono molto felice di portare al pubblico, ...

“Ho ancora voglia di mettermi in gioco”. Un Cesare Cremonini in grande forma ha debuttato a San Siro davanti a 57mila persone per il tour ‘Cremonini Live25’, uno spettacolo innovativo e visionario, una vera e propria opera artistica che si muove con fluidità tra registri romantici, personali, energici, rock, creando uno show di livello internazionale. “Sono in grandissima forma fisica e mentale e sono molto felice di portare al pubblico, cominciando proprio da San Siro, questo spettacolo nuovo”, ha raccontato Cremonini incontrando i giornalisti a Milano. Cesare Cremonini a San Siro. Sul palco di San Siro l’artista emiliano ha dato vita ad un racconto in cui la struttura dello spettacolo è immaginata come un viaggio, riflettendo il percorso personale dell’artista, cercando di incorporare i paesaggi e le emozioni di esplorazione e scoperta. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cesare Cremonini debutta con un nuovo show a San Siro

In questa notizia si parla di: cremonini - cesare - siro - debutta

Milan-Bologna, Cesare Cremonini e Gianfranco Fini all’Olimpico: tifosi rossoblu doc per la finale - Cesare Cremonini e Gianfranco Fini fanno il loro ingresso allo stadio Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia tra Bologna e Milan.

Debutta stasera a San Siro il #CREMONINILIVE25 @CremoniniCesare Vai su X

A pochi giorni dalla partenza di un tour di tredici stadi sold out da mesi, sono stati annunciati quattro nuovi grandi eventi live per la prossima estate. Cremonini infatti tornerà sul palco anche nel 2026 nelle location più iconiche della musica live in Italia: si esibir Vai su Facebook

Cesare Cremonini, successo per il debutto del tour: in 60mila a San Siro; Cesare Cremonini live a San Siro: 'Trasformo tutti i suoni in visioni'; Il concerto come viaggio e racconto: Cesare Cremonini a San Siro.

Cesare Cremonini incanta San Siro: emozioni, musica e 57mila cuori in festa - Cesare Cremonini a San Siro, un viaggio tra passato e presente: debutta “Alaska Baby” e brillano i duetti con Elisa e Luca Carboni in una serata indimenticabile. Secondo mam-e.it

Cesare Cremonini torna a San Siro con Alaska Baby: «È incredibile cosa si possa fare con il dolore» - A 3 anni dalla sua ultima apparizione negli stadi, l'artista bolognese torna a San Siro con il suo ultimo progetto Alaska baby, in scaletta insieme ai suoi grandi successi di oltre 25 anni di carriera ... Lo riporta cosmopolitan.com