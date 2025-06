Cesare Cremonini debutta con nuovo show a San Siro

la mia musica e la mia passione in uno spettacolo che unisce emozioni, innovazione e grande energia. Con questa nuova avventura, Cesare Cremonini si conferma ancora una volta come artista capace di sorprendere e coinvolgere, dimostrando che, a qualsiasi età, il desiderio di mettersi in gioco è più forte che mai. Un debutto che lascia il segno e promette emozioni indimenticabili per tutti i fan.

“Ho ancora voglia di mettermi in gioco”. Un Cesare Cremonini in grande forma ha debuttato a San Siro davanti a 57mila persone per il tour ‘Cremonini Live25’, uno spettacolo innovativo e visionario, una vera e propria opera artistica che si muove con fluidità tra registri romantici, personali, energici, rock, creando uno show di livello internazionale. “Sono in grandissima forma fisica e mentale e sono molto felice di portare al pubblico, cominciando proprio da San Siro, questo spettacolo nuovo”, ha raccontato Cremonini incontrando i giornalisti a Milano. Cesare Cremonini a San Siro. Sul palco di San Siro l’artista emiliano ha dato vita ad un racconto in cui la struttura dello spettacolo è immaginata come un viaggio, riflettendo il percorso personale dell’artista, cercando di incorporare i paesaggi e le emozioni di esplorazione e scoperta. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cesare Cremonini debutta con nuovo show a San Siro

In questa notizia si parla di: cremonini - cesare - siro - debutta

Milan-Bologna, Cesare Cremonini e Gianfranco Fini all’Olimpico: tifosi rossoblu doc per la finale - Cesare Cremonini e Gianfranco Fini fanno il loro ingresso allo stadio Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia tra Bologna e Milan.

Debutta stasera a San Siro il #CREMONINILIVE25 @CremoniniCesare Vai su X

Debutta stasera alle ore 20.30 a San Siro davanti a 57 mila persone il #CremoniniLive25 uno spettacolo innovativo e visionario, una vera e propria opera artistica che si muove con fluidità tra registri romantici, personali, energici, rock, creando uno show di live Vai su Facebook

Cesare Cremonini, successo per il debutto del tour: in 60mila a San Siro; Cesare Cremonini live a San Siro: 'Trasformo tutti i suoni in visioni'; Il concerto come viaggio e racconto: Cesare Cremonini a San Siro.

Cesare Cremonini (ri)conquista San Siro: tre anni dopo, è nuovo trionfo - Ventisette canzoni e due ore e mezza di spettacolo per 60mila fan, per due serate sold out. Lo riporta panorama.it

Cesare Cremonini torna a San Siro con Alaska Baby: «È incredibile cosa si possa fare con il dolore» - A 3 anni dalla sua ultima apparizione negli stadi, l'artista bolognese torna a San Siro con il suo ultimo progetto Alaska baby, in scaletta insieme ai suoi grandi successi di oltre 25 anni di carriera ... Come scrive cosmopolitan.com