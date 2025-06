Cesare Cremonini c’è come Dio nei cartelli in autostrada

Cesare Cremonini, il cantautore che ha conquistato i cuori con le sue melodie, ha sempre preferito ambienti più intimi e raccolti rispetto alle grandi arena. Nonostante ciò, il suo talento brilla ovunque: dagli studi di registrazione ai palchi all'aperto. Eppure, c'è qualcosa di magico nel vederlo dal vivo in un contesto più confidenziale. La domanda è: come sarebbe se si esibisse in uno grande spazio come un’arena di Imola?

Non ho mai visto Cesare Cremonini cantare in uno stadio. Neanche in una grande arena, come potrebbe essere quella di Imola. A dirla tutta l’ho visto dal vivo due volte, entrambe al Forum, ma sono ormai anni che il cantautore bolognese ha spostato all’aperto e non grandi spazi i suoi spettacoli. Badate bene, ho detto spettacoli, e non è che lo abbia detto quella faccenda di non ripetere la medesima parola nel giro di poche righe, cosa che poteva andar bene quando si scrivevano temi alle superiori, per essere chiari, dove in effetti anche usare la parola cosa non è che fosse poi tanto gradita, e comunque ancora non avevo usato la parola concerto, quindi no, confermo, ho usato spettacolo con cognizione di causa. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Cesare Cremonini c’è, come Dio nei cartelli in autostrada

