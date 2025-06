Cesare Cremonini arriva a Firenze nuova data per l’estate 2026

con il suo pubblico, che non vede l’ora di rivivere l’emozione di una serata indimenticabile. Preparati a cantare e ballare sotto le stelle, perché questa nuova data fiorentina promette di essere un evento imperdibile dell’estate 2026.

FIRENZE – Dopo aver registrato il tutto esaurito per il tour negli stadi del 2025, Cesare Cremonini non si ferma e rilancia con entusiasmo: quattro nuove date per l’estate 2026, tra cui spicca quella attesissima a Firenze. Il cantautore bolognese sarà protagonista alla Visarno Arena il 17 giugno 2026, portando la sua musica nella cornice del Parco delle Cascine. Anche stavolta si prevede un rapido sold out, segno del legame solido e affettuoso che Cremonini ha saputo costruire con il pubblico toscano. Il tour, battezzato Cremonini Live26, toccherà alcune delle venue più prestigiose del Paese, confermando l’artista tra i performer più iconici della scena musicale italiana. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: cremonini - firenze - cesare - estate

Cesare Cremonini sarà in concerto a Firenze nel 2026 Vai su X

A pochi giorni dalla partenza di un tour di tredici stadi sold out da mesi, Cesare Cremonini annuncia quattro nuovi grandi eventi live per l'estate 2026: si esibirà per la prima volta al Circo Massimo di Roma il 6 giugno, suonerà all'Ippodromo Snai La Maura di Vai su Facebook

