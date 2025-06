Cesare Cremonini accende San Siro | in 57mila per il lancio del suo tour e oggi si replica

Cesare Cremonini infiamma San Siro con 57.000 fan pronti a vivere un’esperienza indimenticabile. Con il suo look iconico e la chitarra in mano, il cantautore romano dà il via a una serata di pura magia, tra musica, luci e fuochi d’artificio. Il suo tour sta già lasciando il segno: e questa sera, si replica. La notte è ancora giovane e la musica continua a risuonare, creando ricordi che dureranno nel tempo.

Chiodo di pelle nero, occhiali da sole e chitarra in mano. Non sono ancora passate le 21 quando Cesare Cremonini entra in scena allo stadio di San Siro dopo le note di 'Cercando Camilla', i fuochi d'artificio e intona subito 'Alaska baby', title track dell'album di inediti uscito il 28 novembre.

