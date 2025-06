C’ero anch’io alla marcia da Marzabotto a Monte Sole | un’azione nonviolenta di massa per Gaza

Lo scorso 15 giugno, ho avuto l’onore di partecipare alla marcia da Marzabotto a Monte Sole, un gesto forte e nonviolento per chiedere giustizia e pace a Gaza. Insieme a migliaia di persone di ogni età, abbiamo dimostrato che la forza dell’umanità supera la violenza. Come portavoce della Rete Pace e Nonviolenza Emilia Romagna, voglio condividere con voi il mio intervento, testimonianza di un impegno che non si ferma.

Ho partecipato anch’io, insieme ad altre ottomila persone di ogni età, domenica 15 giugno alla marcia nazionale Save Gaza-Fermate il governo di Israele, da Marzabotto a Monte Sole e sono intervenuto al suo arrivo – insieme Alessandro Bergonzoni, Paola Caridi, Giulio Marcon, Tomaso Montanari, Gianfranco Pagliarulo e tanti altri – come portavoce della Rete pace e nonviolenza dell’Emilia Romagna. Riporto di seguito il testo del mio intervento. *** Nella storia della nonviolenza la marcia non è una passeggiata e neanche un pellegrinaggio: è un’azione nonviolenta di massa. Marciare insieme da Marzabotto a Monte Sole, luogo sacro alla memoria del nostro paese che vide l’eccidio nazista di popolazioni inermi, è un’azione nonviolenta contro la normalizzazione della violenza che oggi non vede il genocidio del governo israeliano contro le popolazioni inermi di Palestina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - C’ero anch’io alla marcia da Marzabotto a Monte Sole: un’azione nonviolenta di massa per Gaza

In questa notizia si parla di: anch - marcia - marzabotto - monte

Anch’io ero pronto a partire per l’Egitto, diretto alla Marcia per Gaza - era di unire le voci di chi non si arrende di fronte alle ingiustizie, portando la loro solidarietà direttamente sul campo.

Oggi alle 12:30 si terrà la Conferenza stampa di presentazione della Marcia da Marzabotto a Monte Sole “Save Gaza” che si svolgerà il 15 giugno alle ore 14. ?Alla conferenza stampa interverranno, tra gli altri, il Presidente nazionale ANPI Gianfranco Paglia Vai su Facebook

C’ero anch’io alla marcia da Marzabotto a Monte Sole: un’azione nonviolenta di massa per…; Medio Oriente, si teme l’escalation. Il vescovo Castellucci: Fermatevi. Rafforzati i controlli sulla sinagoga; Dossetti e la pace.

C’ero anch’io alla marcia da Marzabotto a Monte Sole: un’azione nonviolenta di massa per Gaza - Ho partecipato anch’io, insieme ad altre ottomila persone di ogni età, domenica 15 giugno alla marcia nazionale Save Gaza- Scrive ilfattoquotidiano.it

Marcia della pace da Marzabotto a Monte Sole: attesi in 10mila. Percorsi e come arrivare - Come arrivare, gli eventi, gli ospiti, i percorsi e tutto quello che c’è da sapere per la giornata ... Riporta msn.com