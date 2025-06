Cerignola punta a cambiare il volto della città | ecco i progetti del Piano delle Fosse e del Tratturo Regio

Cerignola si appresta a trasformarsi, puntando su un futuro più verde e sostenibile. L’assessore all’Urbanistica Luciano Giannotti e l’architetto Gianluca Andreassi hanno incontrato cittadini e associazioni presso Palazzo Fornari per condividere un ambizioso progetto di riqualificazione delle aree del piano delle fosse e del Tratturo Regio. L’elaborato, nelle scorse ore, è diventato un punto di partenza per una città che vuole riscoprire il suo patrimonio naturale e storico, costruendo un domani più vivibile e armonioso.

L'assessore all'Urbanistica del Comune di Cerignola Luciano Giannotti e l'architetto Gianluca Andreassi hanno incontrato la cittadinanza e il mondo associativo a Palazzo Fornari per presentare una proposta progettuale per la realizzazione di infrastrutture verdi.

