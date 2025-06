Cerchia e cerca potrebbe avere una marcia in più grazie alla AI Mode

Sei pronto a rivoluzionare il modo di cercare e circondarsi di ciò che ti interessa? La nuova AI Mode potrebbe presto diventare la funzione di punta di Cerchia e Cerca, portando un livello di precisione e rapidità senza precedenti. Scopriamo insieme come questa innovazione potrebbe cambiare le regole del gioco e rendere le nostre ricerche ancora più efficaci e intuitive.

Sembra che la AI Mode possa presto diventare la modalità di ricerca predefinita di cerchia e cerca, scopriamo insieme i dettagli

“Cerchia e Cerca” nell’app di Gemini: passi in avanti nello sviluppo, ecco un’anteprima - Google sta compiendo significativi progressi nell'integrazione della funzionalità "Cerchia e Cerca" nell'app Gemini.

Cerchia e cerca potrebbe avere una marcia in più grazie alla AI Mode; 1 miliardo e mezzo di persone usa la ricerca di Google con intelligenza artificiale ogni mese; App Google guadagna quattro “voci” tutte sue per AI Mode e per la ricerca vocale.

Cerchia e cerca arriva sui Nothing Phone: gli smartphone coinvolti - La funzionalità cerchia e cerca di Google basata sull’intelligenza artificiale è arrivato sui Nothing Phone: ecco gli smartphone della serie che possono già utilizzarla. Riporta msn.com

Samsung estende la funzionalità Cerchia e Cerca alle serie Galaxy A e Tab S9 Fe - Samsung ha annunciato la disponibilità di Cerchia e Cerca con Google per alcuni dispositivi della serie Galaxy A, promuovendo la democratizzazione dell’intelligenza artificiale mobile a un ... Scrive ilmattino.it