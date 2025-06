C’erano le guerre e ora c’è anche la Guerra La seconda è molto più temibile delle prime

Dalla storia delle guerre passate alle tensioni attuali, il conflitto in Iran mette in luce quanto la brutalità e le conseguenze di un nuovo scontro siano più complesse e minacciose di molte precedenti. Questo scenario ci invita a riflettere sulla stretta connessione tra passato e presente, e su come spesso si banalizzi o si sottovaluti la portata di eventi così cruciali. È tempo di guardare oltre le apparenze e comprendere davvero cosa si cela dietro il fronte iraniano.

Si potrebbe citare a mo' di chiave di lettura la frase "tanto tuonò che piovve", se solo non comportasse rischi. Invece esiste a prescindere e è quello di veder banalizzata e anche sminuita la portata di quanto sta accadendo. Per la precisione ciò ha preso corpo nella parte del mondo definita per convenzione Oriente. Mettendo a fuoco ancor più, è in Persia, come era chiamata un tempo quella realtà geopolitica, Iran come essa è definita oggi.La precisazione è importante perché, se fino a qualche giorno fa era sufficiente indicare Ucraina perchè venisse tirato in ballo ciò che sta facendo la Russia in quel paese e Gaza per introdurre l'argomento di quanto è in atto in Israele, in maniera rigida così da non alimentare dubbi di sorta, dalla metà della scorsa settimana, la storia ha voltato pagina.

