Centro storico lite e accoltellamenti | due feriti

Una tranquilla giornata nel cuore di Genova si è trasformata in un episodio di violenza, quando due uomini sono rimasti feriti durante una lite in vico degli Adorno. L’intervento rapido delle forze dell’ordine e delle ambulanze ha evitato conseguenze più gravi, ma l’accaduto riaccende i riflettori sulla sicurezza nel centro storico della città. La vicenda resta sotto indagine, mentre la comunità si chiede quale sia il passo successivo per garantire tranquillità e serenità ai residenti e visitatori.

Violenza nel centro storico genovese. Intorno alle 11:30 di lunedì 16 giugno 2025 sono intervenute ambulanze e carabinieri in vico degli Adorno per due uomini con ferite da taglio. I due, entrambi stranieri e di circa 30 anni, sono stati soccorsi e portati in ospedale in codice giallo, uno al. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Centro storico, lite e accoltellamenti: due feriti

In questa notizia si parla di: centro - storico - lite - accoltellamenti

"Campi a tavola": torna la cena all'aperto nel centro storico campigiano - Ritorna "Campi a Tavola", la cena all'aperto nel cuore di Campi Bisenzio! Sabato 21 giugno, a partire dalle ore 20, via Santo Stefano e il centro storico si trasformeranno in un vivace palcoscenico di sapori e convivialità.

“I campioni dell'Italia siamo noi”. Lo scudetto del Napoli si festeggia anche all’interno del protomonastero di Santa Maria in Gerusalemme, detto delle Trentatrè, nel centro storico della città. Qui è la badessa, madre Rosa Lupoli in persona, tifosissima azzurra, a Vai su Facebook

Centro storico, lite e accoltellamenti: due feriti; Lite, inseguimento con tanto di sedia e accoltellamento: paura in pieno centro, un ferito; Accoltellato un uomo sul ponte dei Giocattoli.

Lite in centro storico ad Asciano, arrivano i carabinieri. La denuncia della lista 'Idea Comune' - Nella sera tra venerdì e sabato, il centro storico di Asciano è stato teatro di una lite che ha richiesto l’intervento dei Carabinieri e del personale del 118, con lampeggianti e agitazione che hanno ... Come scrive radiosienatv.it

Titolare di nota pizzeria del centro storico accoltellata durante una lite - , 48 anni, proprietaria di una nota pizzeria del centro storico partenopeo è stata accoltellata ... Si legge su napolitoday.it