Centro storico | 20 anni di promesse ma restiamo nel degrado non ce la facciamo più

Nel cuore del centro storico, Amir rappresenta un'oasi di sapori autentici e calore umano, sfidando il degrado e le promesse non mantenute di decenni. In un ambiente accogliente, tra aromi speziati e piatti genuini, questo ristorante palestinese ha saputo conquistare il palato di napoletani e turisti, diventando un punto di riferimento culinario. Un esempio di come passione e tradizione possano trasformare un luogo in un vero tesoro gastronomico, capace di riscrivere la sua storia e...

Il ristorante palestinese Amir, in via Santa Chiara, è un piccolo gioiellino di buona cucina arabo-palestinese. Ambiente caldo, accogliente, aromi tipici e cordialità , in 20 anni si è fatto conoscere ed apprezzare diventando un punto di riferimento per napoletani e turisti che dalla tavola.

