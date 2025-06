Centro Sociale Anziani | 5 nomine nel centro gestione

Le elezioni per il rinnovo del Comitato di Gestione del Centro Sociale Anziani di Casapulla hanno portato alla nomina di cinque nuovi membri, pronti a guidare il Centro verso un futuro ricco di iniziative e coinvolgimento. Con entusiasmo e rinnovata energia, il nuovo consiglio si impegna a valorizzare questa importante risorsa per gli anziani del paese. Il sindaco di Casapulla...

Si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Comitato di Gestione del "Centro Sociale Anziani" di Casapulla. L'incontro ha visto la nomina di cinque nuovi membri che prenderanno il posto del precedente consiglio, segnando l'inizio di una nuova fase per il Centro. Il sindaco di Casapulla.

