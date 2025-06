Centro estetico senza autorizzazioni scatta sequestro

Un centro estetico senza autorizzazioni scatta sequestro a Napoli. In meno di un minuto, gli agenti della unità operativa Secondigliano hanno messo fine all’attività abusiva, scoperta durante un controllo in un locale di 80 metri quadrati privo di regolare ubicazione legale. La titolare effettuava ricostruzioni estetiche di unghie senza i necessari titoli abilitativi, mettendo a rischio clienti e normative. La legalità trionfa, ma questa vicenda ci ricorda l’importanza del rispetto delle regole per un settore sicuro e professionale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Effettuava ricostruzione estetica di unghie nonostante fosse sprovvista dei titoli autorizzativi propedeutici all'esercizio dell'attività. Il tutto in un locale di 80 metri quadrati, a Napoli, privo di ubicazione legale. Sono stati gli agenti della unità operativa Secondigliano, al fine di dar seguito ad una segnalazione pervenuta dall'assessorato alla Legalità, ad intervenire in via II traversa Ippolito. L'operatrice, pur esibendo attestato di qualifica professionale conforme alla normativa vigente, era sprovvista dei titoli autorizzativi propedeutici all'esercizio.

