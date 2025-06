Centro di cardiochirugia pediatrica Cgil e De Luca dei Cinquestelle accanto alle famiglie

In un momento cruciale per la salute dei più piccoli, il Centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina si trova sotto minaccia. La Cgil e i Cinquestelle si uniscono alle famiglie in una mobilitazione decisa, ribadendo l'importanza di questa eccellenza sanitaria per il territorio. È fondamentale difendere e valorizzare questa risorsa preziosa, affinché ogni bambino possa ricevere le cure di cui ha bisogno e meritano.

"Siamo vicini alle famiglie nella mobilitazione per la difesa del Centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, ribadiamo come tale importante realtà sanitaria e di eccellenza del territorio vada salvata e pienamente riconosciuta", così il segretario generale della Cgil Messina Pietro Patti.

