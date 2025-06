Centri estivi il Comune sostiene le famiglie con contributi economici per la frequenza

L’estate si avvicina e Gallipoli dimostra ancora una volta il suo impegno nel supportare le famiglie con un’iniziativa preziosa: contributi economici per i centri estivi. Un’occasione imperdibile per garantire ai minori dai 3 ai 17 anni un’esperienza di crescita, divertimento e socializzazione. Scopri come richiedere il tuo contributo e rendere questa estate indimenticabile per i tuoi figli, perché nessuna famiglia dovrebbe rinunciare a questa opportunità.

GALLIPOLI - L’amministrazione comunale di Gallipoli rinnova anche per l’estate 2025 il proprio impegno concreto a favore delle famiglie, attraverso un avviso pubblico che prevede l’erogazione di contributi economici per la partecipazione dei minori, dai 3 ai 17 anni, ai centri estivi organizzati. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Centri estivi, il Comune sostiene le famiglie con contributi economici per la frequenza

