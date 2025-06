Centrato un 5 da 20mila euro al Superenalotto

Il Superenalotto questa volta ha premiato San Salvo dove centrato un "5" da 20mila euro. Nel concorso di venerdì 13 giugno, come riporta Agipronews, in provincia di Chieti è stato infatti centrato il "5" da 20.095,03 euro: la vincita è stata registrata presso il Blue Eyes in via Puccini.

