Centra il cordolo in un sorpasso Danilo non ce la fa

Centrare il cordolo in un sorpasso può sembrare un'arte difficile, ma per Danilo Cordova Cardenas, 25enne ecuadoregionale residente a Opera, questa volta il destino ha scritto un finale tragico. Sabato a Siziano, sulla Sp205 'Vigentina', il giovane motociclista ha perso la vita in un incidente ancora sotto indagine. Dopo aver affrontato con coraggio la sua passione, l'esito è stato improvviso e fatale, lasciando un vuoto nel cuore di chi lo conosceva e ammirava. Dai primi riscontri, il...

Si chiamava Danilo Cordova Cardenas, 25enne originario dell'Ecuador residente a Opera, il motociclista che ha perso la vita sabato a Siziano sulla Sp205 'Vigentina'. Confermata dai carabinieri la dinamica della caduta autonoma, senza altri mezzi coinvolti. Dai primi riscontri, il 25enne era in sella alla sua Yamaha, una potente mille di cilindrata, procedendo in direzione di Pavia. Dopo l'intersezione verso la località Campomorto, avrebbe effettuato il sorpasso di un'auto, finendo però con le ruote contro un cordolo. Letale al 25enne sarebbe stato l'impatto a terra dopo un volo verso l'alto.

