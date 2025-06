Cento anni di Ossi di Seppia incontro a Palazzo Giustiniani

Sei pronto a rivivere un viaggio tra parole e poesia che attraversa un secolo? Cento anni di Ossi di Seppia, il capolavoro di Eugenio Montale, vengono celebrati con un evento esclusivo a Palazzo Giustiniani. Firenze e Roma si uniscono in un omaggio vibrante alla figura del poeta, ricordando come le sue parole abbiano segnato un'epoca e continuino a ispirare generazioni. L'evento si colloca in un anno particolarmente...

Firenze, 16 giugno 2025 - A 100 anni dalla pubblicazione di Ossi di Seppia l'UniversitĂ di Firenze insieme al Senato della Repubblica e al Gabinetto scientifico letterario G.P.Vieusseux celebra la figura di Eugenio Montale. Il 17 giugno, nella sede della presidenza del Senato a Palazzo Giustiniani a Roma si terrĂ l'incontro 'Eugenio Montale e i cento anni di Ossi di seppia'. L'evento, si evidenzia, "si colloca in un anno particolarmente significativo: non solo il centenario della pubblicazione di Ossi di seppia, ma anche il cinquantesimo anniversario del conferimento del premio Nobel, avvenuto nel 1975". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cento anni di Ossi di Seppia, incontro a Palazzo Giustiniani

“Meriggiare pallido e assorto”, in mostra a Palazzo Ducale 100 immagini per i 100 anni di Ossi di Seppia - A Palazzo Ducale, è stata inaugurata la mostra “Meriggiare pallido e assorto”, un omaggio a Eugenio Montale in occasione dei 100 anni di "Ossi di seppia".

Il 15 giugno di cento anni fa usciva la raccolta “Ossi di seppia” dell’immenso Eugenio Montale. Noi lo festeggiamo così, con dei versi che parlano di fiori, il cardine attorno a cui ruota “Flowers. Dal Rinascimento all’intelligenza artificiale”. La mostra, curata da Vai su Facebook

100 anni fa, il #15giugno 1925 usciva “Ossi di Seppia", la prima raccolta poetica, composta da ventitré liriche, del poeta Eugenio Montale, premio Nobel per la Letteratura nel 1975. Vai su X

