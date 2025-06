Cellulari vietati alle scuole superiori poche eccezioni | cosa dice la circolare di Valditara

In un'epoca dominata dalla tecnologia, il ministro Valditara ha deciso di reimpostare le regole: niente cellulari durante le lezioni nelle scuole superiori, con poche eccezioni. La nuova circolare chiarisce che il divieto si applica a tutto l'orario scolastico, puntando a migliorare concentrazione e apprendimento. Tale misura rappresenta un passo deciso verso un ambiente più educativo e meno distraente, ma quali saranno le conseguenze di questa scelta?

Roma, 16 giugno 2025 - Niente cellulari  in classe, anche alle scuole superiori: lo mette nero su bianco una circolare del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, inviata ai dirigenti scolastici degli istituti secondari di secondo grado e ai coordinatori didattici delle scuole paritarie del secondo ciclo d'istruzione. Il divieto si estende all’orario delle lezioni e, più in generale, a tutto l' orario scolastico. "Tale intervento - si legge - appare ormai improcrastinabile alla luce degli effetti negativi, ampiamente dimostrati dalla ricerca scientifica, che un uso eccessivo o non corretto dello smartphone può produrre sulla salute e il benessere degli adolescenti e sulle loro prestazioni scolastiche". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cellulari vietati alle scuole superiori (poche eccezioni): cosa dice la circolare di Valditara

In questa notizia si parla di: scuole - superiori - circolare - valditara

Arriva la conferma: lezioni in Dad per alcuni studenti delle scuole superiori durante le Olimpiadi - Durante i XXV Giochi Olimpici Invernali, in programma dal 6 al 22 febbraio, alcuni studenti delle scuole superiori in provincia di Sondrio seguiranno lezioni in modalità didattica a distanza.

Non più solo alle scuole elementari e medie, ma anche alle superiori i cellulari saranno vietati. «La circolare è pronta», ha annunciato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, durante la puntata di Cinque minuti su Rai 1. Dall’anno prossimo g Vai su Facebook

Scuola: da settembre stop ai cellulari in classe anche alle superiori https://ilsole24ore.com/art/circolare-valditara-settembre-stop-cellulari-classe-anche-superiori-AHVDw2HB?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1 Vai su X

Scuola: da settembre stop ai cellulari in classe anche alle superiori; Stop ai cellulari alle scuole superiori anche a fine didattici: l’annuncio di Valditara – LA CIRCOLARE PDF; Stop ai cellulari alle scuole superiori: la circolare del ministro Valditara - LaPresse.

Scuola, circolare ministro Valditara: "Stop a cellulari in classe anche alle superiori" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Scuola, circolare ministro Valditara: 'Stop a cellulari in classe anche alle superiori' ... Da tg24.sky.it

Stop ai cellulari alle scuole superiori: la circolare del ministro Valditara - Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha disposto con una circolare lo stop all'uso dei cellulari nelle scuole superiori ... Scrive msn.com