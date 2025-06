Cellulari a scuola Codacons | Bene il divieto alle superiori ma servono sanzioni per chi non rispetta le regole

L'uso dei cellulari a scuola è un tema caldo che coinvolge studenti, genitori e insegnanti. Il Codacons accoglie con favore il divieto esteso alle superiori, ma sottolinea che senza sanzioni efficaci, le regole potrebbero essere infrante. Solo attraverso misure concrete si potrà garantire un ambiente di apprendimento più sereno e rispettoso. È fondamentale che tutte le parti collaborino per rendere questa misura davvero efficace.

Il Codacons esprime apprezzamento per la circolare del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che estende il divieto di utilizzo dei cellulari anche alle scuole superiori, ma sottolinea la necessità di prevedere sanzioni specifiche per gli istituti che non applicheranno le nuove disposizioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

