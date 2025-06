Cegos 42% Hr fatica a reclutare manager

Il mondo delle risorse umane si trova di fronte a una sfida cruciale: il 42% dei professionisti fatica a reclutare nuovi manager, evidenziando un gap tra competenze tecniche e comportamentali. Con il 68% dei dipendenti percepiti come insufficientemente preparati per ruoli di leadership, emerge l’esigenza di strategie innovative per sviluppare talenti pronti a guidare con successo. Ma qual è la vera chiave per superare questa difficoltà ?

(Adnkronos) – Il recruiting di nuovi manager rimane una sfida: il 42% dei professionisti delle risorse umane ha difficoltà a reclutare nuovi manager. Il 68% ritiene che i propri dipendenti non sempre possiedano le competenze comportamentali necessarie per assumere ruoli manageriali.

