Cede cocaina ad una donna | arrestato in piena zona rossa

Un fine settimana intenso nel padovano, dove le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli nella cosiddetta "zona rossa bis". Tra arresti e denunce, il contrasto allo spaccio di droga si fa sempre più deciso. L'episodio clou: un uomo colto sul fatto mentre cede cocaina a una donna, finendo in manette. Un segnale chiaro che la lotta al traffico illecito prosegue senza sosta e con fermezza.

Fine settimana intenso sul fronte del contrasto allo spaccio di droga nel padovano. A cavallo tra il 14 e il 15 giugno i militari dell'Arma del comando provinciale hanno messo a segno un arresto e hanno denunciato un pusher, concentrando i pattugliamenti soprattutto nella zona rossa bis.

