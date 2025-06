cecilie bahnsen firma la sneaker gel cumulus di asics

Cecilie Bahnsen firma la sneaker Gel-Cumulus™ 16 SSCB di Asics, un capolavoro che unisce tradizione sportiva e innovazione stilistica. Questo progetto esclusivo esalta l’heritage di Asics, arricchito dal tocco distintivo della designer danese, creando un equilibrio perfetto tra funzionalità e personalità. KOBE – Asics SportStyle presenta The Signature Series, un viaggio tra moda e benessere che trasforma ogni passo in un’esperienza unica e ispirante.

Un nuovo progetto che fonde heritage sportivo, espressione personale e ricerca del benessere attraverso il design. KOBE – Asics SportStyle presenta The Signature Series, un’iniziativa che dà risalto ai prodotti di punta della stagione attraverso una narrazione ricca e coinvolgente. Il lancio di questa serie avviene in collaborazione con la celebre designer danese Cecilie Bahnsen, che firma la sneaker Gel-Cumulus™ 16 SSCB: una rivisitazione raffinata di un modello iconico, reimmaginato con un linguaggio estetico elevato e pensato specificamente per la figura femminile. The Signature Series nasce con l’obiettivo di valorizzare i modelli chiave del brand, invitando voci creative a reinterpretare le icone Asics attraverso la filosofia Sound Mind, Sound Body, unendo espressione artistica, movimento e comfort quotidiano. 🔗 Leggi su Lopinionista.it