Domenica 22 giugno, al Sinestesia Caffè Letterario di Ceccano, Nichi Vendola presenta "Sacro Queer", un affascinante viaggio tra versi e emozioni che esplorano la spiritualità e l’identità. Un appuntamento imperdibile per immergersi in riflessioni profonde sulla fraternità e sulla diversità, in un dialogo che unisce passione e ragione. Non mancate: un'occasione unica per scoprire come le parole possano illuminare il cammino verso una società più inclusiva e consapevole.

