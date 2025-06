C’è un’invasione di blatte volanti sono ovunque | scatta l’allarme a Roma decine di segnalazioni sui social

Un'invasione di blatte volanti sta seminando il panico tra i residenti di Roma: segnalazioni si susseguono da diversi quartieri, tra cui Monte Mario, Acilia e Torpignattara. Questi insetti, ormai ribattezzati "blatte volanti", rappresentano il nuovo incubo della periferia capitolina. La paura cresce, mentre social e cittadini cercano soluzioni immediate per mettere fine a questa insostenibile invasione. Ma cosa si può fare per contrastarla?

Scatta l'allarme insetti a Roma. In questi giorni, sono arrivate tante segnalazioni di blatte con "ali" dai quartieri Monte Mario, Acilia e Torpignattara, Osteria del Curato, Gregna Sant'Andrea ma anche dalla zona litorale. I cittadini, preoccupati, hanno fatto decine e decine di segnalazioni sui social. Le ribattezzate " blatte volanti" sono il nuovo incubo della periferia di Roma. Caratteristiche Da giorni, i social sono invasi da video di insetti volanti che destano preoccupazione tra i residenti di Roma. Queste blatte prendono il nome di periplaneta americana. Questa specie di scarafaggi, piĂą grandi e veloci delle blatte comuni, si stanzia sulle finestre e i muri delle abitazioni.

Da Torpignattara a Monte Mario, passando per il litorale, decine di segnalazioni sui social: la causa sarebbe il caldo estivo arrivato in anticipo Vai su Facebook

