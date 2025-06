C’è un limite? Israele bombarda la TV di Stato iraniana | esplosione in diretta trasmissione interrotta

A tutto c’è un limite, e questa volta la tensione tra Israele e Iran supera ogni frontiera, trasformando il campo di battaglia in un palcoscenico di censura e conflitto. In un’epoca in cui l’informazione dovrebbe essere libera, le immagini di questa esplosione in diretta ci ricordano quanto fragile possa essere la verità sotto il peso della guerra. La libertà di stampa sta vacillando, e il mondo osserva attentamente...

Un attacco che scuote le fondamenta della libertà di informazione. Israele ha colpito la sede della televisione di Stato iraniana, Irib, mentre era in onda un programma in diretta. Le immagini drammatiche mostrano lo studio invaso da polvere e detriti, pochi istanti prima dell'interruzione improvvisa del segnale. Una scena che parla da sola: la guerra che entra nel cuore della comunicazione pubblica, zittendo le voci in tempo reale. A tutto c'è un limite oppure si colpisce senza impunità?.

