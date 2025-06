C' è fame di riscatto con Anastasia | Cittadella occasione che non puoi rifiutare

C 232 fame di riscatto con Anastasia: un’occasione da non lasciarsi sfuggire. «Se il Cittadella chiama, non puoi dire di no» è il motto di Emanuele Anastasia, 29 anni, fresco acquisto del nuovo Cittadella targato 2025. Dopo due stagioni a Trento con 15 gol, il suo entusiasmo e determinazione rappresentano un nuovo inizio: ecco la sua storia e le sfide che lo attendono.

«Se il Cittadella chiama, non puoi dire di no». Bastano queste parole per capire lo spirito con cui Emanuele Anastasia, 29 anni, primo acquisto ufficiale del nuovo Cittadella targato 2025, ha detto sì alla proposta granata. Dopo due stagioni a Trento (15 gol complessivi), il jolly offensivo ha. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - C'è fame di riscatto con Anastasia: «Cittadella, occasione che non puoi rifiutare»

In questa notizia si parla di: anastasia - cittadella - puoi - fame

Cittadella, ufficiale il primo colpo: dal Trento arriva a parametro zero l'ala Emanuele Anastasia - Il Cittadella riparte con slancio, annunciando il primo colpo di mercato dopo un mese di riflessione e riorganizzazione.

C'è fame di riscatto con Anastasia: «Cittadella, occasione che non puoi rifiutare».

CITTADELLA «O si muore di virus o di fame». Eloquenti - Una prima valutazione sulla risposta del pubblico si potrà fare trascorsa una settimana dalla riapertura. Come scrive ilgazzettino.it