CdS – le strategie viola per l’attacco

La Fiorentina si prepara a scrivere un nuovo capitolo nel suo attacco, puntando su strategie innovative e sogni ambiziosi. Tra i nomi caldi e le possibilità di mercato, Immobile si fa largo come candidato di grande peso, affiancato da Dzeko in un duello affascinante. Ma quali sono le vere ragioni dietro questa scelta e come potrebbero cambiare le sorti della squadra? Scopriamolo insieme.

2025-06-15 09:14:00 Il CdS: FIRENZE – Fiorentina-Immobile, perché no? Soprattutto, perché sì e i motivi sono essenzialmente un paio, quelli che contano: il club viola l’ha messo in cima alla lista dei candidati a vice-Kean, affiancandolo a Edin Dzeko che per altri versi rimane candidato ugualmente forte, ma nel suo caso (di Immobile) il ruolo sarebbe più che riduttivo e chissà che le soluzioni tattiche che ha in mente Stefano Pioli non possano prevedere anche l’impiego contemporaneo dei due, e poi all’attaccante napoletano non dispiace affatto la destinazione Firenze di ritorno in Italia a dispetto del contratto in essere al Besiktas da sei milioni a stagione fino a giugno 2026. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – le strategie viola per l’attacco

In questa notizia si parla di: viola - strategie - attacco - immobile

