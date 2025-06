Cdr Mutina | colpo di mercato con Andrea Caselli in Eccellenza

Il mercato dei dilettanti è in fermento, e la Cdr Mutina ha appena piazzato un colpo da campioni in Eccellenza con l’ingaggio di Andrea Caselli, talento classe 2001. Dopo una stagione alla Vianese, il centrocampista si prepara a portare esperienza e qualità alla squadra orange. Un segnale forte che dimostra come la società continui a puntare in alto, rafforzando il proprio progetto di crescita. La rivoluzione continua: restate sintonizzati per tutte le novità!

Il mercato dei dilettanti non dorme nemmeno la domenica. Il colpo in Eccellenza è della Cdr Mutina che ha chiuso col centrocampista Andrea Caselli (2001) che ha giocato ieri l’ultima con la Vianese, dove era arrivato l’anno scorso dal Formigine con cui aveva fatto tutto il percorso. Un colpo super per gli orange che continuano ad allestire una squadra di spessore. In Promozione il nuovo preparatore dei portieri del Castelnuovo è Simone Ferrari ex numero uno del Real Panaro. In Prima colpo grosso del Rivara che dopo aver annunciato in mediana Francesco Gasparini (20002) dal Cavezzo, ieri ha chiuso con Thomas Bacchiega (‘96) che arriva dalla Poggese ed ex San Felice, Nogara e Governolese anche in Eccellenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cdr Mutina: colpo di mercato con Andrea Caselli in Eccellenza

