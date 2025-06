Catturato rapinatore ricercato da anni

Un brillante esempio di dedizione e professionalità delle forze dell’ordine: grazie a un’indagine accurata, la Squadra mobile ha catturato un rapinatore albanese ricercato da anni. Dopo aver passato lungo tempo nella clandestinità, l’uomo è stato finalmente arrestato nei pressi di un negozio in via Marzabotto. Questa operazione dimostra ancora una volta che la giustizia vince sempre, assicurando sicurezza e tranquillità ai cittadini.

Gli agenti della Squadra mobile hanno tratto in arresto un cittadino albanese destinatario di un ordine di carcerazione, rintracciato nei pressi di un negozio in via Marzabotto. L’uomo, latitante da tempo, si era reso responsabile negli anni passati di numerosi reati gravi, tra questi, diverse. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Catturato rapinatore ricercato da anni

