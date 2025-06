Cattolica la sindaca va a canestro Inaugurato il playground

Abbiamo realizzato un sogno per Cattolica – ha commentato la sindaca Franca Foronchi – un luogo di incontro, sport e divertimento per tutta la comunità. Il nuovo playground rappresenta un passo importante verso uno stile di vita attivo e inclusivo, dove giovani e meno giovani possono condividere passioni e momenti indimenticabili. Un’occasione che segna l’inizio di tante sfide sportive e di nuove amicizie, facendo di Cattolica una città ancora più vivace e unita.

I primi tiri e il primo canestro sono stati della sindaca Franca Foronchi, poi palla all'assessora regionale allo sport Roberta Frisoni e infine invasione di campo dei talenti della Dragons, la squadra di pallacanestro della città. Il primo campo da basket pubblico e all'aperto di Cattolica ha aperto ufficialmente i cancelli ieri con un'inaugurazione che si è trasformata in un momento di festa. "Abbiamo realizzato un sogno per Cattolica – ha esordito la prima cittadina -. È un playground stupendo, con i colori della città. Sarà un luogo aperto a tutti e tutte, non solo per praticare questo sport bellissimo ma anche per incontrarsi, socializzare, conoscersi.

Taglio del nastro del primo campo da basket pubblico e all'aperto di Cattolica Tutta la cittadinanza è invitata a prendere parte alla cerimonia di inaugurazione del playground al Macanno (via Carpignola angolo via del Partigiano) che si terrà Domenica Vai su Facebook

